Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023)Il caldissimo sole dell’Honduras sarà facile da affrontare per la brasiliana, concorrente della diciassettesima edizione dell’Isola dei. La modella, già vista a Pechino Express, si unisce ai concorrenti già ufficializzati Fiore Argento, la prima annunciata tra i nuovi naufraghi del reality di Canale 5, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Nata a San Paulo il 16 luglio 1990,non si muove soltanto nel campo della moda: è infatti insegnate di yoga, stilista e, tra le altre cose, un’aspirante attrice. Inoltre, cura un proprio sito internet dedito al vivere sano. Dopo un’infanzia difficile passata in un quartiere brasiliano vicinissimo alle favelas,ha deciso di puntare tutto sul lavoro di modella, che l’ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Grinta e adrenalina allo stato puro???? Helena Prestes concorrente ufficiale! #Isola - ladycapuleti : già le fancam per helena prestes vi dovete spaventare, sono già piena della isla - NikitaUragano : RT @teamsoleilsorge: Helena: -“Attenti Helena Prestes sta arrivando sull'isola” Lei sarà LA bastardona, è tutto quello di cui avevamo bis… - Paoloo92 : RT @IsolaDeiFamosi: Grinta e adrenalina allo stato puro???? Helena Prestes concorrente ufficiale! #Isola - andgiu81 : RT @IsolaDeiFamosi: Grinta e adrenalina allo stato puro???? Helena Prestes concorrente ufficiale! #Isola -

Chi è- Nata a San Paolo, in Brasile, 16 luglio 1990 la nuova concorrente de 'L'Isola dei Famosi' è una modella e influencer con la passione per lo Yoga. Dopo aver coltivato per anni la ......Simone Antolini Marco Mazzoli Paolo Noise Marco Predolin Christopher Leoni ex Suor Cristina Scuccia Andrea Lo Cicero Nathaly Caldonazzo Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)...Lettura consigliata Pancia piatta mangiando sano Ecco i segreti di, modella amica di Nikita del GF VIP

Pancia piatta mangiando sano Ecco i segreti di Helena Prestes, modella amica di Nikita del GF VIP Proiezioni di borsa

Il caldissimo sole dell’Honduras sarà facile da affrontare per la brasiliana Helena Prestes, concorrente della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. La modella, già vista a Pechino Express, ...A "L'Isola dei Famosi" ci sarà anche Helena Prestes. La modella brasiliana, infatti, sarà una nuova naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dal prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. Ad ...