HBK: “Non sono più interessato a comparire in TV” (Di giovedì 6 aprile 2023) Quello che è a più riprese definito il “miglior performer nella storia”, ora gestisce da dietro le quinte gli show. Shawn Michaels, qualche tempo dopo il suo ritiro ufficiale dalle competizioni, è stato chiamato a dirigere NXT, ruolo che a lui diverte parecchio. Lo show “di sviluppo” della federazione ha bisogno di gente di esperienza come lui, in grado di “veicolare” positivamente i giovani talenti e traghettarli verso il Main roster. Per cui, la conoscenza e l’esperienza, unite alle abilità di HBK, sono più utili lì che nelle competizioni attive sul ring. “Amo stare dietro le quinte” “Non mi piace più essere in TV” ha dichiarato “Mr. Wrestlemania” ai microfoni di Ariel Helwani, continuando “Abbiamo sentito che per Stand and Deliver, e per molte altre storie, ciò ha funzionato”. Va detto che, anche se HBK vuole tenersi lontano dal ring, comunque le scelte ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023) Quello che è a più riprese definito il “miglior performer nella storia”, ora gestisce da dietro le quinte gli show. Shawn Michaels, qualche tempo dopo il suo ritiro ufficiale dalle competizioni, è stato chiamato a dirigere NXT, ruolo che a lui diverte parecchio. Lo show “di sviluppo” della federazione ha bisogno di gente di esperienza come lui, in grado di “veicolare” positivamente i giovani talenti e traghettarli verso il Main roster. Per cui, la conoscenza e l’esperienza, unite alle abilità di HBK,più utili lì che nelle competizioni attive sul ring. “Amo stare dietro le quinte” “Non mi piace più essere in TV” ha dichiarato “Mr. Wrestlemania” ai microfoni di Ariel Helwani, continuando “Abbiamo sentito che per Stand and Deliver, e per molte altre storie, ciò ha funzionato”. Va detto che, anche se HBK vuole tenersi lontano dal ring, comunque le scelte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : HBK: 'Non sono più interessato a comparire in TV' - R6esports_news : @Rath58 @ShaheensR6 @InviGamer @buckers_r6 @hbk_amar @MadA1i98 @ellimist_r6 @R6esportsASIA anch'io non sono riuscit… - Rath58 : @R6esports_news @ShaheensR6 @InviGamer @buckers_r6 @hbk_amar @MadA1i98 @ellimist_r6 @R6esportsASIA Purtroppo io non… - Godzdomo : 2. HBK Vs The Undertaker #Wrestlemania XXVI?????????? Match Cardine della storia della federazione, posta in palio… - Godzdomo : 6. John Cena Vs HBK #Wrestlemania XXIII ????????1/2 Nonostante abbiano fatto meglio la sera dopo a Raw questo matc… -