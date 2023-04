Harry Potter | la reazione dei fan al reboot e al coinvolgimento di J K Rowling non è delle migliori

(Di giovedì 6 aprile 2023) Le prime indiscrezioni su una possibile seriedihanno scatenato le feroci critiche dei fan, soprattutto per via deldi J.K.. Al momento non c'è nulla di confermato, ma le prime indiscrezioni sull'arrivo di undi, uno dei franchise più amati di sempre, in chiave televisiva per HBO Max non sarebbero state accolte in maniera positiva dai fan. Secondo quanto anticipato, la seriesuverrà sviluppata per HBO Max e ogni stagione potrebbe essere basata su uno dei libri, dando così vita una saga che si estenderebbe per anni. Ovviamente le voci hanno scatenato le critiche dei fan sui social soprattutto per via del possibile ...

jacopocoghe : L'autrice di Harry Potter, JK Rowling, ha espresso tutta la sua preoccupazione sul cambio di sesso per i bambini, d… - trash_italiano : La serie tv di Harry Potter è quasi realtà. - rainbowoutsider : RT @adiafora_: Appena uscita da discussione sul fatto di odiare la Rowling "ma Harry Potter è la mia infanzia", perché evidentemente essere… - FBon33 : Faranno la serie TV su Harry Potter. Prepariamoci ad un mix di politicamente corretto spinto al limite. Corvonero… - sunfyre__ : oggi farò vedere alla mia migliore amica Harry Potter e la Camera dei Segreti AIUTO a lei non piace molto Harry Pot…

