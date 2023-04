Handanovic ha offeso la mamma di Cuadrado | così è nata la rissa in Juventus-Inter CorSera 

(Di giovedì 6 aprile 2023) Latraindi Coppa Italia sarebbe scaturita da un’offesa rivolta dal portiere dell’al colombiano della. E’ quanto affermano i giocatori bianconeri. Ne scrive il Corriere della Sera. In campo, martedì, è successo di tutto. L’attaccante dell’, Lukaku, ha segnato il rigore del pareggio contro laed ha esultato come fa anche in Nazionale, portandosi la mano destra sulla fronte come a fare un saluto militare e l’indice della mano sinistra davanti la bocca. Poi, rivolto alla curva della, ha urlato «muto, muto». Da lì, si è scatenato il caos, con unache ha coinvolto tutti, anche i giocatori in panchina. Il litigio è ...

In particolare Cuadrado esono stati espulsi dopo aver scatenato il parapiglia. Inoltre, ... a meno che lo stesso giocatore non segnali alle autorità chi lo ha, anche perché - per ...

Rissa Juve-Inter, Handanovic e Cuadrado espulsi: cos’è successo Tuttosport

Entra in scena capitan Handanovic, che va a parlare con Cuadrado per difendere il compagno. Il clima è incandescente, i toni si alzano al punto che, raccontano fronte Torino, l’interista pronuncerebbe ...Juan Cuadrado ha pubblicato una foto su Instagram con tanto di commento. In tanti gli hanno scritto parole non proprio dolci e piacevoli.