Anche l'esercito israeliano ha escluso che Hezbollah sia l'esecutore materiale dell'attacco: è stato, ma è difficile credere che il gruppo terroristico sostenuto dall'Iran, non abbia dato ...Immediata la risposta del movimento islamista palestineseche ha denunciato l'azione come "un crimine senza precedenti", invitando i palestinesi in Cisgiordania "ad andare in massa alla moschea ......paesi che lo hanno aggredito e da partiti armati che hanno nello statuto la sua distruzione () ... Cospito - 41 bis, DonzelliPd e sinistra alla camera. La reazione: "Si vergogni" Il ...

Hamas attacca Israele dal Libano Il Foglio

Più di trenta missili colpiscono lo stato ebraico, che indaga sulle responsabilità dell’Iran. La rete di Teheran contro Gerusalemme non è più solo militare, ma anche diplomatica ...Israele bombarda con la sua artiglieria il sud del Libano. Dietro i razzi ci sono “fazioni palestinesi legate a Hamas”, accusa Israele. Analisti hanno anche sostenuto che un attacco di tale ampiezza ...