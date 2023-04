“Ha chiamato dall’ospedale” Silvio Berlusconi | la telefonata all’improvviso ai dirigenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023)è ancora ricoverato al San Raffaele nel reparto di terapia intensiva. La diagnosi non è delle migliori, da quello che riporta il Corriere della Sera sembrerebbe aver contratto una polmonite a seguito di una leucemia. Un dettaglio non di poco conto che preoccupa familiari, amici e sostenitori. Nel frattempo il fratello Paolotorna in ospedale. Tuttavia il cavaliere questa mattina il cavaliere ha telefonato ai vertici di Forza Italia. A riferirlo è una nota del partito: “, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altrie vertici del partito”. E ancora: “Ha rivolto un affettuoso saluto e ha ...