“Ha cancellato il matrimonio” Decisione choc del ricchissimo vip di 92 anni

(Di giovedì 6 aprile 2023) La notizia più brutta e inaspettata è arrivata qualche ora fa: Rupert Murdoch non si unirà più in. Sembrava tutto fatto per il super ricco 92enne, che si era mostrato molto felice di questo importante passo. Si sarebbe trattato della sua quinta volta da sposo e nulla faceva presagire il peggio. Invece ora è stato annunciato che tutto è statoda un momento all’altro. La loro relazione è quindi praticamente finita per volere di lui, che è rimasto infastidito da alcuni aspetti della donna. Rupert Murdoch non lo vedremo al suo nuovo, che sarebbe stato l’ultimo come confessato da lui stesso qualche settimana fa. Sono passati circa 30 giorni da quando aveva rivelato di aver fatto la proposta alla sua dolce metà. Entrambi parevano essere d’accordo su tutti i particolari, ma in fin dei conti non era affatto ...