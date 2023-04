Guidonia – Capannone in fiamme | nessuna persona coinvolta

(Di giovedì 6 aprile 2023) – Alle ore 23.10 di ieri sera, cinque squadre dei Vigili del fuoco, tre autobotti, due autoscale e il TA/6, sono intervenute nel Comune di, in via Alessandro Caselli, 9 per un incendio divampato all’interno di undi circa 300 mq della ditta ‘Team Coop’ società di trasporti e logistica. Le, che hanno interessato alcune autovetture e materiale di vario genere, hanno causato ingenti danni materiali,è rimasta. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono tutt’ora in corso. Funzionario e Capoturno VVF di turno, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza. (Com/Red/ Dire)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Incendio in un #capannone, inferno di #fuoco a #Guidonia #6aprile - lacittanews : Grosso incendio a Guidonia Montecelio, in un capannone di 300 metri quadri: l’edificio ha preso fuoco a causa di un… - CorriereCitta : Devastante incendio nella Team Coop di Guidonia: capannone distrutto (FOTO) -

L'intervento a poche ore dall'incendio divampato all'interno di undella ditta Coop in via Caselli 9 nel comune dialle 23 di ieri. Si trattava di uno stabilimento di 300 mq dove ...Inferno di fuoco a, dove da più di 9 ore una task force di vigili del fuoco sta operando per spegnere un maxi ...le 23 di mercoledì sera in via Alessandro Caselli all'interno di undi ...Incendio a. Alle ore 23,10 di mercoledì 5 aprile cinque squadre dei vigili del fuoco, tre autobotti, ...intervenute in via Alessandro Caselli per un rogo divampato all'interno di un, ...

Incendio a Guidonia: brucia un capannone di 300 metri quadri RomaToday

Secondo la prime informazioni il rogo in via delle Acacie, zona Centocelle, potrebbe essere stato causato da un corto circuito elettrico. Lo stabile è stato evacuato ...Sarebbe stato un corto circuito a scatenare l’inferno di fuoco che stanotte ha distrutto un capannone industriale a Guidonia Montecelio (CLICCAELEGGIL’ARTICOLODITIBURNO). E’ questa la prima ipote ...