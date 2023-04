Guerra in Ucraina, Mosca boccia il tentativo di mediazione della Cina. Il portavoce di Putin, Peskov: Pace lontana (Di giovedì 6 aprile 2023) “La Cina ha un potenziale di mediazione molto efficace e impressionante, e i recenti successi diplomatici di Pechino lo hanno dimostrato in modo eloquente. Ma la situazione con l’Ucraina è ancora difficile, per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, commentando le recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui gli sforzi di Pechino potrebbero aiutare a risolvere pacificamente la crisi Ucraina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) “Laha un potenziale dimolto efficace e impressionante, e i recenti successi diplomatici di Pechino lo hanno dimostrato in modo eloquente. Ma la situazione con l’è ancora difficile, per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica”, ha dichiarato ildel Cremlino Dmitryai giornalisti, commentando le recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui gli sforzi di Pechino potrebbero aiutare a risolvere pacificamente la crisi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

