Guardiani della Galassia Vol 3 | James Gunn ha ignorato il finale di Avengers | Endgame e l' arrivo di Thor

James Gunn non era al corrente che Thor si sarebbe unito ai Guardiani nel finale di Avengers: Endgame, ma fin dal principio sapeva che non avrebbe fatto parte di Guardiani della Galassia Vol. 3. Nonostante quanto visto nel finale di Avengers: Endgame, neanche per un istante James Gunn ha pensato di introdurre Thor in Guardiani della Galassia Vol. 3. Gunn non era stato avvertito di questa scelta narrativa ed è stato grato a Taika Waititi per avergli tolto le castagne dal fuoco.

