Guardiani della Galassia Vol. 3: il nuovo look di Gamora nei character poster del film (Di giovedì 6 aprile 2023) Diffusi in rete i poster che ritraggono i vari protagonisti di Guardiani della Galassia Vol. 3 tra cui Gamora, che sfoggia un look del tutto nuovo rispetto al passato. Manca ormai meno di un mese all'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, capitolo conclusivo della trilogia scritta e diretta da James Gunn. Anche questa volta Gamora (Zoe Saldana) ricoprirà un ruolo centrale nella storia e presenterà un look ben diverso rispetto al passato, come suggerito dai nuovi character poster diffusi in rete. Dall'immagine possiamo infatti notare come Gamora abbia delle treccine e dei lineamenti facciali più definiti.

