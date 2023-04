Gualtieri a Rocca Cencia esulta | Ora qui basta rifiuti

(Di giovedì 6 aprile 2023) A, borgo sfilacciato sulla Prenestina al di là del Gra,respirare per capire l’importanza dell’annuncio fatto due giorni fa dal sindaco Roberto... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nel corso del suo intervento in aula il sindacoha detto che "Cencia diventerà un semplice sito di trasferenza , dove i rifiuti non andranno a terra ma ci sarà solamente un passaggio ...Dall'altro lato, i camion di Ama continuano a entrare e a uscire dal Tmb diCencia, nel Municipio Roma VI. Si presenta così l'incontro tra il sindaco Robertoe i comitati cittadini in ......assemblea capitolina nelle prossime settimane dopo la presentazione ufficiale da parte di... per i professionisti dell'occupazione - ha detto, presidente della commissione trasparenza ...

Gualtieri chiude definitivamente l’impianto TMB di Rocca Cencia RomaToday

Il sindaco nel quartiere dopo la decisione di chiudere l'impianto di trattamento dei rifiuti. Davanti al sito in tanti lo aspettano per festeggiare, ma intorno prevale l'indifferenza ...“È davvero sorprendente e singolare che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri tenti di accreditare come un successo la chiusura dell’impianto di TMB di Rocca Cencia e, nel contempo, insista per ...