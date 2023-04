Graziano Meloni: “Manteia acquisisce Imola Consulting: soluzioni di intelligenza artificiale e robotica dei processi per cambiare i paradigmi del settore del credito” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Reggio Emilia, 6/04/2023) - Manteia diventa il primo operatore tech nel settore ad offrire soluzioni di intelligenza artificiale integrate in un gestionale del credito Reggio Emilia, 6/04/2023 - Un tassello in più che va a completare un'offerta di servizi unica nel suo genere. Con l'acquisizione di Imola, piattaforma di “due diligence” e gestione portafogli del credito, Manteia, società fintech specializzata in tecnologia avanzata e servizi per banche e asset manager, compie un salto di livello: per la prima volta sul mercato italiano, viene presentata una piattaforma di gestione crediti che integra gli aspetti di automazione dei processi con le soluzioni di intelligenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) (Reggio Emilia, 6/04/2023) -diventa il primo operatore tech nelad offrirediintegrate in un gestionale delReggio Emilia, 6/04/2023 - Un tassello in più che va a completare un'offerta di servizi unica nel suo genere. Con l'acquisizione di, piattaforma di “due diligence” e gestione portafogli del, società fintech specializzata in tecnologia avanzata e servizi per banche e asset manager, compie un salto di livello: per la prima volta sul mercato italiano, viene presentata una piattaforma di gestione crediti che integra gli aspetti di automazione deicon ledi...

