Graziani | «Lukaku e Handanovic hanno sbagliato ma Cuadrado…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 aprile 2023)ritorna su quanto accaduto nel finale di Juventus-Inter trae Cuadrado. Di seguito il pensiero dell’allenatore intervenuto nella trasmissione radiofonica “Il Processo di Sportiva”. COLPE – Ciccioricostruisce quanto accaduto in campo nel finale di Juventus-Inter. Ecco chi, secondo l’ospite di Radio Sportiva, ha maggiori responsabilità nella vicenda: «Se mi avessero offeso comefatto conla prima cosa che avrei fatto sarebbe stata abbracciare i compagni e non esultare così. Fare “muti” al pubblico è scorretto e dev’essere sanzionato. Dopo di che, è subentrato Cuadrado che non c’entrava nulla. Vorrei sapere cosa gli è passato per la testa in quel momento. Lui va a rompergli le scatole e si accende tutto. Anche...