Gravina: «Razzismo? Adesso basta! È tempo delle assunzioni di responsabilità» (Di giovedì 6 aprile 2023) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al Corriere della Sera sul tema Razzismo dopo gli episodi di Juventus-Inter Gabriele Gravina, presidente della FIGC e vicepresidente UEFA, ha parlato al Corriere della Sera dopo gli episodi di Juventus–Inter. PAROLE – «Siamo nel pieno di un’isteria sociale che sta contagiando l’intero Paese in diversi ambiti, uno di questi è il calcio, che ne è la prima vittima. Ma Adesso basta! È tempo delle assunzioni di responsabilità, anche dei protagonisti in campo. Nella riunione di pochi giorni fa con i ministri Piantedosi e Abodi insieme ai rappresentanti delle Comunità ebraiche, ho sottolineato proprio questo aspetto: la Figc c’è ed è disponibile a lavorare per trovare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato al Corriere della Sera sul temadopo gli episodi di Juventus-Inter Gabriele, presidente della FIGC e vicepresidente UEFA, ha parlato al Corriere della Sera dopo gli episodi di Juventus–Inter. PAROLE – «Siamo nel pieno di un’isteria sociale che sta contagiando l’intero Paese in diversi ambiti, uno di questi è il calcio, che ne è la prima vittima. Madi, anche dei protagonisti in campo. Nella riunione di pochi giorni fa con i ministri Piantedosi e Abodi insieme ai rappresentantiComunità ebraiche, ho sottolineato proprio questo aspetto: la Figc c’è ed è disponibile a lavorare per trovare ...

