Gravillon | «Già all’Inter facevo la difesa a tre! Qui in un altro modo»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 aprile 2023)ricorda gli esordi, luogo in cui è cresciuto e dove ha iniziato anche a praticare laa tre. Il difensore del Torino, ai microfoni ufficiali del club, ne parla così ESORDI ? L’ex nerazzurro, oggi al Torino, Andreawricorda gli anni: «Laa tre la faccio da quando ero, in questono, però ho imparato tantissimo. Il mister gioca sull’uno contro uno, prima non giocavo così. Ma allenandomi tanto, sono riuscito ad integrarmi bene. Sei stato, Pescara, Benevento. Dove il salto di qualità? Il salto di qualità l’ho fatto più al Pescara. L’Italia è un paese che mi manca tantissimo, quando soprattutto si mangia benissimo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...