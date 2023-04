Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G (scelta sedi) si compila online dopo le domande (Di giovedì 6 aprile 2023) E' stata diffusa la circolare n. 26532 del 5 aprile 2023 che indice i concorsi ATA 24 mesi per l'anno 2023. Le Graduatorie di prima fascia si aggiornano annualmente e vengono utilizzate per attribuire i ruoli e le supplenze del personale ATA. Le domande per l'inserimento e l'aggiornamento sono state calendarizzate dal 27 aprile al 18 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) E' stata diffusa la circolare n. 26532 del 5 aprile 2023 che indice i concorsi ATA 24per l'anno 2023. Ledi prima fascia si aggiornano annualmente e vengono utilizzate per attribuire i ruoli e le supplenze del personale ATA. Leper l'inserimento e l'aggiornamento sono state calendarizzate dal 27 aprile al 18 maggio. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HDS_Formazione : ??Corso di Dattilografia ?? 1 punto nelle graduatorie ATA ??TOTALMENTE ONLINE ??Corso di 200 ore Per info: ??Whatsap… - Enzo_CISL_Bg : RT @cislscuola: Graduatorie per soli titoli (24 mesi) del personale ATA, presentazione domande dal 27 aprile al 18 maggio @CislNazionale @M… - LorenzoMossucca : RT @cislscuola: Graduatorie per soli titoli (24 mesi) del personale ATA, presentazione domande dal 27 aprile al 18 maggio @CislNazionale @M… - uil_rua : Graduatorie ATA 24 mesi e concorso ex LSU: Sindacati convocati dal Ministero per il 13 aprile - michele_nudo : Si apprende che le domande per accedere alle graduatorie ATA 24 mesi saranno disponibili dal 27 aprile al 18 maggio… -