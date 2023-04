Gori agli studenti del Lussana | “Un terzo mandato? No | non mi ricandiderei”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il Sindaco Giorgionella mattina di mercoledì 5 aprile è stato ospite del Liceo scientifico: 4 classi dell’ultimo anno in presenza nella sala conferenze dell’istituto, oltre 1600collegati in diretta nell’ambito di un’iniziativa nata dai ragazzi della scuola superiore di Bergamo e dal professor Parimbelli, ex compagno di classe dial liceo Sarpi, nei giorni della cosiddetta “co-gestione” . Una conferenza che i giovani hanno voluto per parlare con il Sindaco di molti argomenti, dalle trasformazioni urbanistiche a Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, dalla carriera lavorativa al suo futuro. “Di cosa sono orgoglioso? Dei bergamaschi, del loro spirito, del fatto che siano stati capaci di mettere il lavoro al centro del proprio sistema di valori” l’esordio del Sindaco a una specifica ...