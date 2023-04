Google Pixel Tablet: appare su FCC e su UL Solutions, debutto alle porte? (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante la conferenza annuale I/O Developer dello scorso anno, il colosso di Mountain View aveva confermato il suo primo Tablet chiamato Google Pixel Tablet. Nelle ultime ore sono trapelate sul Web indiscrezioni secondo cui il debutto del potente e innovativo Google Pixel Tablet è ormai alle porte. Si prevede che il device sarà presentato all’I/O di quest’anno in programma il prossimo mese di maggio. Prima del lancio, però, il dispositivo del colosso di Mountain View è stato individuato sul database FCC e sul sito Web di certificazione UL Solutions. Gli elenchi rivelano alcuni dettagli chiave del Tablet davvero interessanti, andiamoli a scoprire insieme. Il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante la conferenza annuale I/O Developer dello scorso anno, il colosso di Mountain View aveva confermato il suo primochiamato. Nelle ultime ore sono trapelate sul Web indiscrezioni secondo cui ildel potente e innovativoè ormai. Si prevede che il device sarà presentato all’I/O di quest’anno in programma il prossimo mese di maggio. Prima del lancio, però, il dispositivo del colosso di Mountain View è stato individuato sul database FCC e sul sito Web di certificazione UL. Gli elenchi rivelano alcuni dettagli chiave deldavvero interessanti, andiamoli a scoprire insieme. Il nuovo ...

