Golf | Augusta Masters 2023 | Hovland al comando con Rahm e Koepka | indietro Woods e Molinari

(Di giovedì 6 aprile 2023) Non ha deluso le aspettative il primo giro dell’, primo Major della stagione. Ilista più atteso era Tiger, ma a prendersi la scena è stato il norvegese Viktor, primo con 65 (-7). In vetta con lui anche l’ex numero uno al mondo Jone il quattro volte campione slam Brooks. Tigerha invece iniziato in salita, con tre bogey nelle prime sette buche, salvo poi invertire la rotta e realizzando tre birdie. Il suo punteggio di 74 (+2), però, non gli vale più della 54esima posizione. Per quanto riguarda l’unico azzurro in scena, ovvero Francesco, è arrivato un discreto 36° posto con 72 (0). Da segnalare infine l’86° posto dello scozzese Sandy Lyle, alla sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Golf, #AugustaMasters | #Hovland al comando con #Rahm e #Koepka, indietro #TigerWoods e #Molinari - PGAitaliana : RT @SilviaAudisio: It’s @TheMasters? week! ??@roccacostantino? fa parte di questa storia fantastica. Lo ha giocato 4 volte e nel #1997, la… - Italia_Notizie : Golf, al Master di Augusta anche i «traditori» della liv: la resa dei conti - SilviaAudisio : It’s @TheMasters? week! ??@roccacostantino? fa parte di questa storia fantastica. Lo ha giocato 4 volte e nel #1997… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Rocca: 'Io e quella domenica col giovane Tiger. Ecco come si gioca l'Augusta Masters' -

Si giocherà da oggi al 9 aprile all'NationalClub di, in Georgia, dove naturalmente si è recata anche lei per godersi lo spettacolo in prima persona. Ma il primo dei tanti show ...E' iniziato ad(Georgia, Usa) il Masters Tournament, primo Major maschile del 2023. Bagno di folla per Tiger Woods in campo, per la 25esima volta in carriera, nel torneo più ambito del. Pantalone e ...Ha preso il via ad(Stati Uniti) il Masters , primo slam maschile del 2023. I migliori golfisti del mondo fanno tappa in Georgia per contendersi l'ambito trofeo e indossare la 'Green Jacket'. Le luci dei ...

Golf, The Masters: curiosità e tradizioni del Major. FOTO Sky Sport

Il Masters Tournament 2023, giunto alla sua 87esima edizione, è il primo dei quattro principali campionati di golf maschili di questo 2023. Si giocherà da oggi al 9 aprile all’Augusta National Golf ...sta giocando il torneo più ambito del golf. Che vede di fronte i fedelissimi del PGA Tour e del DP World Tour e i "ribelli" della Superlega. E all'Augusta National è subito spettacolo. Prime sette ...