Gnocchi parigini con salsa al burro e salvia | facilissimi

Leggi su donnaup

(Di giovedì 6 aprile 2023) Glisono davvero originali. La ricetta non ha nulla a che vedere con quella tradizionale italiana. La base è quella della pasta choux, quella comunemente utilizzata per i bigné. Sono ancora più semplici di quelli di patate, saporitissimi e golosi. Hanno una puntina di senape di Digione che li rende unici nel loro genere. Cuociono velocissimamente e regalano grandi soddisfazioni al palato. Sono talmente buoni che non necessitano di un condimento particolare, basta un po’ diper esaltarne il sapore. Ora, siamo certe che state scalpitando, quindi andiamo dirette al punto!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: per gli: 100 g dinon salato 240 ml di acqua 1 cucchiaio di ...