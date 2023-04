“Gliel’ha fatto per davvero”. Ilary Blasi, il gesto choc a Francesco Totti (Di giovedì 6 aprile 2023) Nelle ultime ore continuano a circolare notizie su una mancata conciliazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pare infatti che la conduttrice dell’Isola Dei Famosi abbia rifiutato la proposta dell’ex compagno di un mantenimento mensile, per i tre figli, di massimo 15.000 euro. Secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera, la cifra proposta dalla Blasi si aggirerebbe intorno ai 20.000 euro, che per il calciatore romano sarebbe davvero troppo alta. Non è però stato solo questo motivo di discussione tra i due, durante la separazione. Sembra infatti che ad Ilary non interessano minimamente gli alimenti, dei quali non avrebbe tra l’altro diritto, perché in possesso di un reddito molto alto. Ciò che le interessa principalmente riguarda appunto i figli Cristian, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Nelle ultime ore continuano a circolare notizie su una mancata conciliazione tra. Pare infatti che la conduttrice dell’Isola Dei Famosi abbia rifiutato la proposta dell’ex compagno di un mantenimento mensile, per i tre figli, di massimo 15.000 euro. Secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera, la cifra proposta dallasi aggirerebbe intorno ai 20.000 euro, che per il calciatore romano sarebbetroppo alta. Non è però stato solo questo motivo di discussione tra i due, durante la separazione. Sembra infatti che adnon interessano minimamente gli alimenti, dei quali non avrebbe tra l’altro diritto, perché in possesso di un reddito molto alto. Ciò che le interessa principalmente riguarda appunto i figli Cristian, ...

