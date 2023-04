Gli Usa mettono in guardia sui metodi del Partito comunista cinese. E l’Italia? (Di giovedì 6 aprile 2023) “L’Fbi chiama ‘repressione transnazionale’ i pedinamenti, le molestie e le aggressioni del Partito comunista cinese nei confronti di coloro che si oppongono al Partito, ma per la maggior parte degli americani la prepotenza del Pcc assomiglia molto a un comportamento mafioso”. Ad affermarlo è Mike Gallagher, deputato repubblicano del Wisconsin e presidente della neonata Commissione della Camera dei rappresentanti che si occupa della competizione strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese, dopo un briefing con il Bureau. Molti membri della commissione, di entrambi i partiti, hanno partecipato al briefing, che dovrebbe essere il primo di una serie di conversazioni con l’Fbi, ha spiegato una fonte di National Review. I membri della commissione hanno avuto ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) “L’Fbi chiama ‘repressione transnazionale’ i pedinamenti, le molestie e le aggressioni delnei confronti di coloro che si oppongono al, ma per la maggior parte degli americani la prepotenza del Pcc assomiglia molto a un comportamento mafioso”. Ad affermarlo è Mike Gallagher, deputato repubblicano del Wisconsin e presidente della neonata Commissione della Camera dei rappresentanti che si occupa della competizione strategica tra gli Stati Uniti e il, dopo un briefing con il Bureau. Molti membri della commissione, di entrambi i partiti, hanno partecipato al briefing, che dovrebbe essere il primo di una serie di conversazioni con l’Fbi, ha spiegato una fonte di National Review. I membri della commissione hanno avuto ...

