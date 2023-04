Gli auguri dei giocatori del Monza a Berlusconi con il suo slogan | «Chi ci crede combatte e vince» – Il video

(Di giovedì 6 aprile 2023) «Chi ci, chi cisupera tutti gli ostacoli, chi ci». Anche ie lo staff tecnico delsi uniscono al coro di messaggi di affetto e vicinanza nei confronti di Silvio, che da ieri si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica cronica. Per salutare il proprio presidente, il club biancorosso ha scelto le stesse parole usate dall’ex premier più volte nei suoi discorsi ai, al punto da campeggiare sui muri degli spogliatoi dello U-Power Stadium. Nel, girato sul campo di allenamento e pubblicato sui canali social della squadra,e staff aggiungono: «Forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il Governo Meloni prevede condoni e sanzioni ridotte per gli evasori ed arresti e aumenti di pene per gli ambiental… - Giorgiolaporta : Si auto definiscono #RestiamoUmani ma poi sbeffeggiano la #leucemia di #SilvioBerlusconi o gli augurano la morte. Q… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Non ho mai votato #Berlusconi ma bisogna fargli gli auguri di tornare a fare il suo lavoro. Conosc… - Maraina79060613 : RT @janavel7: Nella colossale montagna di ipocrisie sulla malattia di Berlusconi è difficile capire quali siano gli auguri di guarigione pi… - PupiaTv : Roma - Gli auguri di Buona Pasqua del Ministro Guido Crosetto (06.04.23) -

... si apprende dalla Lega, ha chiamato il leader di Via Bellerio che poco primaaveva mandato un ...da fonti di palazzo Chigi Giorgia Meloni ha telefonato al leader di Fi per fargli i suoidi ..."Non ho mai votato Berlusconi, ma bisogna farglidi tornare a fare il suo lavoro. Conosco la leucemia e credo che sia in una condizione critica". Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda nel corso della trasmissione Tagadà ...Il presidente del Consiglio ha chiamato il leader di Forza Italia esprimendogli il suo incoraggiamento e facendoglidi pronta guarigione. La telefonata: 'Il Paese ha bisogno di noi' In una ...

Gli auguri di pronta guarigione per Silvio Berlusconi, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini Fanpage.it

"Non ho mai votato Berlusconi, ma bisogna fargli gli auguri di tornare a fare il suo lavoro. Conosco la leucemia e credo che sia in una condizione critica". Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo ..."Non ho mai votato Berlusconi, ma bisogna fargli gli auguri di tornare a fare il suo lavoro. Conosco la leucemia e credo che sia in una condizione critica". Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo ...