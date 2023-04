Gli affari di Percassi vanno forte, Kiko punta a superare gli 800 milioni di ricavi entro l’anno (Di giovedì 6 aprile 2023) Antonio Percassi è un imprenditore che possiede molte proprietà oltre l’Atalanta. L’imprenditore che ha guidato la Dea alla sua grande crescita è anche responsabile delle reti di grandi marchi, come Lego, e proprietario della Kiko Milano, l’azienda di cosmetici. Quest’ultima, in particolare, sta vivendo un grande periodo di crescita economica. Il suo Ceo, Simone Dominici (leggiamo su CalcioeFinanza), ha così commentato: «entro la fine del 2023 apriremo altri 120 store, arrivando a oltre 1.100 negozi dislocati in 75 Paesi con l’obiettivo di superare gli 800 milioni di ricavi con un Ebit da record oltre i 100 milioni». L’Ebitda è l’acronimo con cui si vuole indicare il Margine Operativo Lordo, ed è la misura principale per valutare le entrate delle imprese. Dominici, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Antonioè un imprenditore che possiede molte proprietà oltre l’Atalanta. L’imprenditore che ha guidato la Dea alla sua grande crescita è anche responsabile delle reti di grandi marchi, come Lego, e proprietario dellaMilano, l’azienda di cosmetici. Quest’ultima, in particolare, sta vivendo un grande periodo di crescita economica. Il suo Ceo, Simone Dominici (leggiamo su CalcioeFinanza), ha così commentato: «la fine del 2023 apriremo altri 120 store, arrivando a oltre 1.100 negozi dislocati in 75 Paesi con l’obiettivo digli 800dicon un Ebit da record oltre i 100». L’Ebitda è l’acronimo con cui si vuole indicare il Margine Operativo Lordo, ed è la misura principale per valutare le entrate delle imprese. Dominici, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Intanto in commissione IV Affari UE si continua a fare la guardia. La bravissima @MurelliElena ha intercettato una… - fattoquotidiano : Strage di Bologna, oltre a Gelli “contribuirono” D’Amato, che guidava gli Affari riservati al Viminale, e Tedeschi,… - trash_italiano : Il responsabile affari istituzionali di Meta ha rivelato che Siae “si è rifiutata di accettare qualsiasi offerta in… - RiccaGualda : @Poldosincero @taffoofficial E si torna al non sapere cosa dire e attaccare sull'ortografia, perdo tempo a mettere… - mauromagistri : RT @borghi_claudio: Intanto in commissione IV Affari UE si continua a fare la guardia. La bravissima @MurelliElena ha intercettato una dire… -