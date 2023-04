Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Lei sui social: ‘Sono arrivata al limite’ (Di giovedì 6 aprile 2023) Le voci su una presunta crisi di coppia tra Giulia Stabile e Santogiovanni si fanno insistenti ormai da giorni. Illazioni, supposizioni, chiacchiere che vanno avanti da tempo e che hanno provocato una reazione da parte della ballerina professionista, ex allieva di Amici, Giulia Stabile che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda. Il chiarimento di Giulia Stabile su Tik Tok La 20enne ha chiarito che tra lei e il suo fidanzato non c’è alcun problema e che non è assolutamente vero che si sarebbero presi una pausa. Un chiarimento netto e abbastanza duro che la ballerina invia tramite Tik Tok: ‘Sinceramente sono arrivata la limite con queste vostre continue invenzioni’. Eppure l’idea che ci sia una crisi di coppia è insistente, anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Le voci su una presunta crisi di coppia trae Santogiovanni si fanno insistenti ormai da giorni. Illazioni, supposizioni, chiacchiere che vanno avanti da tempo e che hanno provocato una reazione da parte della ballerina professionista, ex allieva di Amici,che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda. Il chiarimento disu Tik Tok La 20enne ha chiarito che tra lei e il suo fidanzato non c’è alcun problema e che non è assolutamente vero che si sarebbero presi una pausa. Un chiarimento netto e abbastanza duro che la ballerina invia tramite Tik Tok: ‘Sinceramentela limite con queste vostre continue invenzioni’. Eppure l’idea che ci sia una crisi di coppia è insistente, anche ...

