Giudice sportivo | la Juve valuta il ricorso Razzismo | individuati in due | uno verrà bandito a vita

(Di giovedì 6 aprile 2023) Lantusla possibilità di faresia per la squalifica per una gara della curva Sud (da scontare alla prossima occasione e, cioé, nel match di campionato contro il Napoli) che per i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - juventusfans : Questo è il VERO #razzismo, il #RazzismoAMaglieAlterne! La #Juventus ovviamente e come sempre prenderà dei seri pro… - juventusfans : [UFFICIALE] Il giudice sportivo ha chiuso per un turno il 1º anello del settore “Tribuna Sud” dell’#AllianzStadium!… - LPM1897 : RT @RidTheRock: Juventus-Napoli del 6 Gennaio 2022 Ululati da parte di alcuni tifosi del #Napoli nel settore ospiti verso #Kean da poco en… - Bb7Ale : RT @mirkonicolino: Le decisioni del giudice sportivo su #JuveInter di #CoppaItalia: - 3 giornate a #Cuadrado: mani al collo e pugno a #Hand… -

La Juventus valuta la possibilità di fare ricorso sia per la squalifica per una gara della curva Sud (da scontare alla prossima occasione e, cioé, nel match di campionato contro il Napoli) che per i ...... la conclusione della manifestazione al bianconero Cuadrado , fermato per tre turni dal, e la semifinale di ritorno ai nerazzurri Handanovic e Lukaku , puniti il primo per la rissa ...Le motivazioni delle squalifiche comminate dopo la gara di Coppa Italia Tre giornate di squalifica a Juan Cuadrado, un turno a Samir Handanovic. E' il verdetto deldopo la 'quasi rissa' che ha chiuso Juventus - Inter (1 - 1), semifinale d'andata di Coppa Italia. L'esterno colombiano della Juve e il portiere dell'Inter sono stati espulsi dopo il ...

La Juventus presenterà ricorso dopo la sentenza del giudice sportivo che, questo pomeriggio, ha deciso di chiudere il primo anello della curva sud per un turno. La squalifica sarà eventualmente ...Non solo mano pesante verso i calciatori: il giudice sportivo ha deciso per la chiusura del primo anello della curva sud per un turno per gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Il settore dei ...