Giovedì santo | messa in tv e in diretta streaming oggi 6 aprile 2023 | orario e canale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 aprile 2023) La settimana santa, dopo la Domenica delle Palme, è arrivata. E si può attivare i conto alla rovescia per festeggiare la Pasqua, la resurrezione di Gesù e una festività molto amata e sentita dai fedeli che quest’anno cade il 9. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa per seguire le celebrazioni e chi, per un motivo o per un altro, dovrà accontentarsi della televisione e della liturgia in. Gli appuntamenti sono tanti e diversi i canali su cui sintonizzarsi, in attesa della via crucis di Papa Francesco, il Pontefice dimesso pochi giorni fa dal Gemelli dove era stato ricoverato per un’infezione respiratoria. Ecco che ora e dove sintonizzarsi, in questo. Laintv...