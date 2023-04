Giovanni Baiano | è morto l' uomo travolto da un pirata della strada

(Di giovedì 6 aprile 2023), 39 anni, èall'ospedale del Mare per le conseguenze del grave incidentele avvenuto in via Cannavino a Pianura, periferia ovest di Napoli, il 2 aprile scorso. L'era in sella al suo scooter quando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Napoli, in auto travolge lo scooter e scappa con moglie e figli: Giovanni muore a 39 anni -

Aveva appena accompagnato la compagna a casa quando è stato travolto da un'auto che poi si è allontanata senza prestare soccorso . E' morto dopo due giorni di agonia in ospedale, 39 anni, l'ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 2 aprile nel quartiere napoletano di Pianura .era alla guida dello scooter ...1988) Andrea Aliberti (2009, Hippo Basket Salerno) Gabriele Maria Castelluccio (2009, ... Fortitudo Pall.) Tommaso Pendolino (2009, Scuola Basket Città Dei Ragazzi)Russo (2009, ...... Fabiana Fioravanti per Vaiano e Antonellaper Montemurlo hanno espresso soddisfazione per l'...Politeama incontrerà gli studenti pratesi per raccontare loro il suo legame con il giudice...

Auto travolge scooter e scappa, 39enne muore dopo agonia: Pianura piange Giovanni Baiano Il Riformista

E’ indagato per omicidio stradale ed omissione di soccorso un 40enne di Pianura che due giorni fa si è scontrato con la sua auto contro uno scooter Honda Sh causando la morte del 39enne Giovanni ...E' morto all'ospedale del Mare per le conseguenze del grave incidente stradale avvenuto in via Cannavino a Pianura, il 2 aprile scorso, Giovanni Baiano. Il 39enne era in sella al suo scooter quando è ...