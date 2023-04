Giornata Internazionale dello Sport 2023: cos'è e perché si celebra (Di giovedì 6 aprile 2023) Il 6 aprile ogni anno si celebra la Giornata Internazionale dello Sport, un evento istituito nel 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. perché si festeggia proprio quel giorno e quali saranno le manifestazioni previste in Italia e all'estero Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Il 6 aprile ogni anno sila, un evento istituito nel 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.si festeggia proprio quel giorno e quali saranno le manifestazioni previste in Italia e all'estero

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L'iniziativa 'W… - MinisteroDifesa : 'Lo #sport ha il potere di cambiare il mondo. Disciplina, integrazione, correttezza e lealtà sono valori condivisi… - SportGoverno : ?? Oggi è la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace! ?? Lo #sport è uno strumento per rafforz… - PierVignoli : RT @isabellarauti: Oggi ricorre la “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace” proclamata nel 2013 dall'Assemblea Gener… - alan19_88 : RT @Inter: Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L'iniziativa 'We Are Sport'… -