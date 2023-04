Giordano: “Parapiglia finale di Juve-Inter da dilettanti. Lukaku poteva evitare quelle cose” (Di giovedì 6 aprile 2023) Bruno Giordano è Intervenuto a Radio Sei parlando del match fra Juventus ed Inter di martedì 4 aprile di Coppa Italia. A Giordano è stato chiesto anche un parere su Romelu Lukaku che è stato protagonista del Parapiglia finale che ha portato all’espulsione del belga oltre a quella di Cuadrado ed Handanovic. Le parole di Giordano: “Non mi è piaciuto il Parapiglia finale fra Inter e Juve. Sono due squadre importanti, sembrava una scena da dilettanti allo sbaraglio. Inconcepibile, soprattutto per giocatori di questo livello. Lukaku è un grande professionista, poteva esultare con i compagni ed evitare di ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Brunovenuto a Radio Sei parlando del match frantus eddi martedì 4 aprile di Coppa Italia. Aè stato chiesto anche un parere su Romeluche è stato protagonista delche ha portato all’espulsione del belga oltre a quella di Cuadrado ed Handanovic. Le parole di: “Non mi è piaciuto ilfra. Sono due squadre importanti, sembrava una scena daallo sbaraglio. Inconcepibile, soprattutto per giocatori di questo livello.è un grande professionista,esultare con i compagni eddi ...

