(Di giovedì 6 aprile 2023) Il settore della gioielleria continua a brillare. Mentre il valore dell’oro ha raggiunto i 2.031 dollari l’oncia, superando il massimo registrato ad agosto 2020, il tasso di crescita previsto per il mercato globale sfiora l’8.5% con un possibile raggiungimento dei 518 miliardi di dollari di fatturato entro il 2030. I maggiori gruppi e aziende operanti nel lusso stanno investendo in maniera sempre più massiccia sul mercato dei. È di poche ore fa la notizia secondo cui Gismondi 1754 avrebbe acquistato Vendorafa, storico marchio artigianale italiano, per 662.600 dollari. LVMH ha invece acquisito The Pedemonte Group, un conglomerato di laboratori di produzione indipendenti in Italia e Parigi noti per la loro combinazione unica di tecnologia e artigianato tradizionale. Prada ha scelto, lo scorso anno, di lanciare sul mercato la sua prima collezione di alta ...

I prossimi gioielli di tendenza. Parola d'ordine: esagerare AMICA - La rivista moda donna

Valentina Ferragni e il nuovo accessorio di tendenza: è inaspettato ... uno shooting fotografico molto importante per la prossima collezione del brand di gioielli che porta il suo nome. Rientrata a ...Per feste e cerimonie trovare il look adatto è da sempre una mission impossible. Ma quando si tratta di calzature, la questione si semplifica grazie a scarpe rosa cipria, oro, champagne o più ...