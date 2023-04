Gioco d’azzardo, blitz di Finanza e Monopolio in Irpinia: nei guai sale scommesse (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI finanzieri del Comando Provinciale Avellino, unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito in provincia di Avellino uno specifico piano di interventi a contrasto del Gioco illegale e irregolare. I controlli sono tati svolti nei confronti di n. 12 attività commerciali, di cui 3 sale scommesse, con il fine di verificare il corretto utilizzo e tenuta in esercizio degli apparecchi da Gioco denominati New slot (AWP2), nonché il rispetto delle norme che disciplinano la raccolta delle scommesse su rete fissa. Nel complesso, sono stati sottoposti a verifica n. 55 apparecchi e riscontrate diverse irregolarità, alcune anche gravi, con risvolti di natura penale. In particolare, in due casi, è emerso che gli apparecchi New slot erano stati ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI finanzieri del Comando Provinciale Avellino, unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito in provincia di Avellino uno specifico piano di interventi a contrasto delillegale e irregolare. I controlli sono tati svolti nei confronti di n. 12 attività commerciali, di cui 3, con il fine di verificare il corretto utilizzo e tenuta in esercizio degli apparecchi dadenominati New slot (AWP2), nonché il rispetto delle norme che disciplinano la raccolta dellesu rete fissa. Nel complesso, sono stati sottoposti a verifica n. 55 apparecchi e riscontrate diverse irregolarità, alcune anche gravi, con risvolti di natura penale. In particolare, in due casi, è emerso che gli apparecchi New slot erano stati ...

