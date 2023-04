Giochi | pattinaggio in Fiera Poi ospiterà sport e concerti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloGiacometto : L'Oval di #Torino potrebbe ospitare le gare di pattinaggio di velocità delle #Olimpiadi #MilanoCortina2026. I Gioch… -

C'è l'opportunità anche per i più piccoli di fruirne visto che è stata realizzata una nuova pavimentazione per il, su cui sono stati anche disegnati dei. L'area è dotata di video ...Parla così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana sulla questione relativa alla sede delle gare diper iInvernali del 2026. Fontana sostiene la candidatura della Feria ......già pianificato (e addirittura considerato di importanza vitale per i 25esimiolimpici invernali) sia stato cancellato. La ristrutturazione del circuito e dello stadio didi ...

"Giochi, pattinaggio in Fiera. Poi sarà uno spazio eventi" ilGiornale.it

È la legacy, l'eredità dei Giochi olimpici che tanto sta a cuore al Cio, lasciata dalla conversione di due padiglioni della Fiera di Rho in unico «palazzetto» per ospitare la pista per le gare di ...È la legacy, l'eredità dei Giochi olimpici che tanto sta a cuore al Cio, lasciata dalla conversione di due padiglioni della Fiera di Rho in unico «palazzetto» per ospitare la pista per le gare di ...