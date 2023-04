Giochi Mediterraneo | Boccia Pd | ' governo arrogante e bulimico di potere'

(Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr (Adnkronos) - "L'approvazione dell'emendamento al decreto PNRR, proposto da FdI e riformulato dal, per la nomina di un commissario straordinario deideldi Taranto del 2026, è la prova della bulimia diche anima questa maggioranza". Lo dice Francesco, presidente dei senatori del Pd. "Incapaci di indicare una direzione di lavoro sul più grande piano di investimenti per il nostro Paese, divisi sull'utilizzazione dei fondi, mentre vengono bacchettati dall'Europa sui ritardi, trovano il tempo di approvare un emendamento che gli permette di mettere le mani sulla gestione deidel 2026 -prosegue-. Questocontinua nella folle corsa all'accentramento, penalizzando ancora i territori, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FGGioffredi : #Centrodestra di torta e di governo (A proposito di candidature in #Puglia, di #Brindisi e non solo, di 2024 e 202… - robreg1 : RT @ardigiorgio: “Vogliono mettere le mani sui giochi del mediterraneo” - danieledv79 : RT @ardigiorgio: “Vogliono mettere le mani sui giochi del mediterraneo” - MazaraNews : Mazara, L’alunna Francesca Giunta dell'I.C. 'Giuseppe Grassa' qualificata alle Finali nazionali dei Giochi matemati… - Marsca8 : RT @ardigiorgio: “Vogliono mettere le mani sui giochi del mediterraneo” -

"Il governo sta sbagliando con Taranto. L'emendamento proposto per il commissariamento dei XXdelpoteva avere tutt'altro respiro e sbloccare uno dei pochi programmi già pronti, per un'area sensibile, al netto dei perfezionamenti che si potevano ancora eseguire, come da ...... 'Libriamoci'al Teatro Auditorium Vittorio Bari: doppio appuntamento il 6 e 8 aprile Eventi 6 Apr 2023, la risposta di Emiliano al governo: 'Non si possono commissariare' ...... 'Libriamoci'al Teatro Auditorium Vittorio Bari: doppio appuntamento il 6 e 8 aprile Eventi 6 Apr 2023, la risposta di Emiliano al governo: 'Non si possono commissariare' ...

Scintille sui Giochi del Mediterraneo. Emiliano duro: «No al commissariamento» quotidianodipuglia.it

Roma, 6 apr (Adnkronos) – “L’approvazione dell’emendamento al decreto PNRR, proposto da FdI e riformulato dal governo, per la nomina di un commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo di ...«La decisione del Governo di commissariare la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 non trova condivisione sia nella forma in cui è stata assunta, che nella sostanza dei fatti. Se è ...