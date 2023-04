Giochi del Mediterraneo. Filippetti (Pd): “La nomina del commissario determinerà inutile perdita di tempo” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Se davvero il Governo ha così tanto a cuore i Giochi del Mediterraneo di Taranto, ci domandiamo come mai non ha sbloccato i 150 milioni di euro che avrebbero permesso già da tempo di procedere con i vari interventi in programma. E come mai fa due pesi e due misure, garantendo risorse importanti per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e il nulla per i Giochi del Mediterraneo di Taranto?” Così la segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto Anna Filippetti a poche ore dalla approvazione in commissione Bilancio del Senato di un emendamento proposto da quattro senatori di Fratelli D’Italia per la nomina di un commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto.“Suona strano quanto si ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 aprile 2023) “Se davvero il Governo ha così tanto a cuore ideldi Taranto, ci domandiamo come mai non ha sbloccato i 150 milioni di euro che avrebbero permesso già dadi procedere con i vari interventi in programma. E come mai fa due pesi e due misure, garantendo risorse importanti per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e il nulla per ideldi Taranto?” Così la segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto Annaa poche ore dalla approvazione in commissione Bilancio del Senato di un emendamento proposto da quattro senatori di Fratelli D’Italia per ladi unstraordinario per ideldi Taranto.“Suona strano quanto si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Il mio caro amico Gianfranco Funari, li definiva “giornalai” (con tutto il rispetto per gli edicolanti), non giorna… - alltheCoolThin2 : Baule del bottino di Fortnite - RivieraSportit : Sanremo: importanti risultati del ‘Ruffini-Aicardi ai giochi sportivi studenteschi - It1Antonio : @agorarai @Maurizio_Lupi All'onorevole Lupi chiedete perché il ministro Fitto vuole commissariare i lavori dei gioc… - Webmartetv : Augusta | Sei alunni del Megara volano a Milano per la finale dei giochi matematici alla Bocconi -… -