Giochi del Mediterraneo 2023, il Ministero si allarma: "Accumulato forte ritardo" (Di giovedì 6 aprile 2023) Allarme da parte del Ministero per lo sport e i giovani, guidato da Andrea Abodi, riguardo all'organizzazione della nuova edizione dei Giochi del Mediterraneo 2023. "L'organizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026" rappresenta una priorità per il Governo che, fin dal suo insediamento, ha immediatamente attivato una ricognizione dello stato della progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere connesse. Tale ricognizione ha restituito al Governo un quadro preoccupante, caratterizzato da un forte ritardo Accumulato nell'attività di programmazione dell'evento, con particolare riferimento ai criteri che hanno determinato la definizione e l'aggiornamento del Masterplan, il quadro finanziario ed i ...

