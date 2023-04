Ginnastica | Manila Esposito | “Ho preso la strada giusta | non credevo di vincere a Jesolo Olimpiadi? Lontane…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023)è stata convocata per gli Europei 2023 diatistica, che andranno in scena ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. La campana si presenterà alla rassegna continentale in grande forma, dopo aver vinto il concorso generale individuale al prestigioso Trofeo di. L’azzurra, che lo scorso anno haparte anche ai Mondiali, sta crescendo perentoriamente e la sua soddisfazione è parsa evidente ai microfoni di Ginnasticomania, trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport.ha analizzato il suo successo nella Classicissima della Polvere di Magnesio: “È il secondo anno che faccioda senior, non mi aspettavo di. Ho cercato di fare la gara al meglio e per fortuna è andata bene. ...