Ginnastica artistica | Europei 2023 | i convocati dell’Italia C’è Marco Lodadio | assenti Bartolini e Maresca

(Di giovedì 6 aprile 2023) Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana maschile, ha diramato le convocazioni per glidi, che andranno in scena ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. A calcare le pedana della cittadina anatolica, dove settimana scorso si sono disputati i Mondiali juniores, saranno sei Moschettieri, che saranno accompagnati in gara daFortuna, Alberto Busnari e Luigi Rocchini. Spiccano due assenze di lusso: Nicola, Campione del Mondo al corpo libero nel 2021, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema al mignolo del piede sinistro; Salvatore, già bronzo iridato agli anelli e che nelle ultime due tappe di Serie A aveva offerto buoni lampi, non sarà della partita. La rassegna continentale ...