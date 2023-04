Gianni Sperti ironizza su Alessio Corvino | la reazione di lui

(Di giovedì 6 aprile 2023) A Uomini e Donne, dopo la scelta di Federico Nicotera, è arrivata anche quella di Lavinia Mauro. La ragazza ha vissuto un’esperienza travagliata che l’ha portata ad affrontare momenti difficili. Alla fine, però, ha deciso di lasciare lo studio con. I fan, ovviamente, sono stati contentissimi di questa svolta, ma non tutti hanno accolto con entusiasmo la conclusione del percorso della ragazza., per esempio, nei panni di opinionista, non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina nei confronti della coppia. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Uomini e Donne,sotto accusa: spunta il commento diIl percorso di Lavinia ...

Maria De Filippi spiazzata dal commento di. Sono giornate frenetiche le ultime vissute all'interno dello studio di Uomini e Donne dove la scelta di Lavinia che ha lasciato il programma per vivere la sua storia d'amore con ...Scopri anche: U&D, quanto guadagnanoe Tina Cipollari a puntata Come contattare la redazione di C'è posta per te . C'è posta per te è uno dei programmi di maggior successo della tv ...Amando ha poi rivelato di essere uscito con un'altra dama, con la quale ha notato un certo feelingci va giù duro con il cavaliere di Uomini e Donne: 'A me fai pena' Da lì a poco ha ...

Gianni Sperti, dove vive l'opinionista di U&D: casa immensa nel ...

Dopo la scelta di Lavinia Mauro negli studi di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha lanciato una frecciatina ad Alessio Corvino: le sue parole ...Post che ha catturato l'attenzione di molti "compagni di viaggio" come Gianni Sperti, che ha ironizzato sul fatto che "mancheranno le segnalazioni su Alessio" o Federico Nicotera, anche lui fresco di ...