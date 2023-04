Giallo sulla morte di Bob Lee, fondatore Cash App ucciso a coltellate (Di giovedì 6 aprile 2023) Washington, 6 apr. (Adnkronos) - Il fondatore della società tecnologica multimiliardaria Cash App, Bob Lee, è stato accoltellato a morte ieri, vicino al centro di San Francisco. Lo ha reso noto la sua famiglia. La polizia ha soccorso l'ex dirigente di Square, rispondendo a una chiamata attorno alle 2.45 del mattino, nel quartiere degli affari della città, dove hanno sede Google, Slack o BlackRock e l'Università. I funzionari di San Francisco sono stati criticati per la loro risposta inefficace verso un'ondata di criminalità violenta che negli ultimi anni ha preso sempre più piede. Gli ultimi dati sulla criminalità suggeriscono che la città della California è una delle più pericolose degli Stati Uniti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Washington, 6 apr. (Adnkronos) - Ildella società tecnologica multimiliardariaApp, Bob Lee, è stato accoltellato aieri, vicino al centro di San Francisco. Lo ha reso noto la sua famiglia. La polizia ha soccorso l'ex dirigente di Square, rispondendo a una chiamata attorno alle 2.45 del mattino, nel quartiere degli affari della città, dove hanno sede Google, Slack o BlackRock e l'Università. I funzionari di San Francisco sono stati criticati per la loro risposta inefficace verso un'ondata di criminalità violenta che negli ultimi anni ha preso sempre più piede. Gli ultimi daticriminalità suggeriscono che la città della California è una delle più pericolose degli Stati Uniti.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Giallo sulla donna morta a Palermo, puzzle ancora da ricomporre - - PresidioItalico : @luciapulichino @milanozona6 @withemes 2 prassi. Ilpdr non puo mettere veti sulla costituzione dei governi eletti d… - blogsicilia : #notizie #sicilia Giallo sulla donna morta a Palermo, puzzle ancora da ricomporre - - Attilio_DErcole : RT @ingobbito: La capacità degli interisti di auto-assolversi per giustificare ogni situazione andrebbe studiata. - Lukaku entra, va dritto… - Jamesshunt3 : RT @ingobbito: La capacità degli interisti di auto-assolversi per giustificare ogni situazione andrebbe studiata. - Lukaku entra, va dritto… -