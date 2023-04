Giallo sulla morte di Bob Lee | fondatore Cash App ucciso a coltellate

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nel quartiere degli affari di San Francisco, dove hanno sede Google, Slack o BlackRock e l’Università Ildella società tecnologica multimiliardariaApp, Bob Lee, è stato accoltellato aieri, vicino al centro di San Francisco. Lo ha reso noto la sua famiglia. La polizia ha soccorso l’ex dirigente di Square, rispondendo a una chiamata attorno alle 2.45 del mattino, nel quartiere degli affari della città, dove hanno sede Google, Slack o BlackRock e l’Università. I funzionari di San Francisco sono stati criticati per la loro risposta inefficace verso un’ondata di criminalità violenta che negli ultimi anni ha preso sempre più piede. Gli ultimi daticriminalità suggeriscono che la città della California è una delle più pericolose degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Gli ultimi dati sulla criminalità suggeriscono che la città della California è una delle più pericolose degli Stati Uniti.