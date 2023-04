Giaele De Donà svela una chicca: “Io, Micol e Oriana faremo lo stesso tatuaggio” (Di giovedì 6 aprile 2023) Giaele De Donà ha risposto in queste ore alle domande dei fan e non solo: ha anche svelato che farà con Micol e Oriana lo stesso tatuaggio Continua l’amicizia tra Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Le tre donne sono state insieme per sei lunghi mesi dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 e hanno instaurato un bel legame al punto da rivedersi già a distanza di pochi giorni dalla fine del reality. Il programma è terminato lunedì 3 aprile e le tre hanno in progetto di rivedersi presto. Insieme le tre ex vippone faranno lo stesso tatuaggio. A svelare la chicca è Giaele De Donà, che ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 aprile 2023)Deha risposto in queste ore alle domande dei fan e non solo: ha ancheto che farà conloContinua l’amicizia traDeIncorvaia eMarzoli. Le tre donne sono state insieme per sei lunghi mesi dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 e hanno instaurato un bel legame al punto da rivedersi già a distanza di pochi giorni dalla fine del reality. Il programma è terminato lunedì 3 aprile e le tre hanno in progetto di rivedersi presto. Insieme le tre ex vippone faranno lo. Are laDe, che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Giaele De Donà ha risposto in queste ore alle domande dei fan e non solo: ha anche svelato che farà con Micol e Ori… - LaFra84699929 : RT @palloncinx: sofia giaele de donà in beck meritava di vincere il gfvip solo per aver abbandonato il lusso che ci sta sbattendo in faccia… - softssaturn : RT @palloncinx: sofia giaele de donà in beck meritava di vincere il gfvip solo per aver abbandonato il lusso che ci sta sbattendo in faccia… - GraziaJovicic1 : GFVIP 7, Alberto De Pisis e Matthias De Donà, fratello di Giaele, insieme dopo il programma! - Tutto sul Gossip - Novella_2000 : Giaele, Oriana e Micol si fanno lo stesso tatuaggio (VIDEO) #oriele #incorvassi -