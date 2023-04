Giacomo Bruno: ho scritto un libro professionale in 8 ore con ChatGPT. Ma ci vuole esperienza (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 06.04.2023 – Giacomo Bruno, l’editore noto come “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori, ha scritto il suo 31° libro “Numero1 con ChatGPT”. Questa volta l’editore di origini romane, che ha superato le 1.000 pubblicazioni di libri di imprenditori e professionisti, ha scritto il suo nuovo libro di 192 pagine in sole 8 ore grazie all’utilizzo della piattaforma ChatGPT. L’esperienza acquisita in 21 anni nel campo dell’editoria e della scrittura ha permesso a Bruno di sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale di ChatGPT per creare un testo profondo, coinvolgente e ricco di storie personali. Non si tratta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 06.04.2023 –, l’editore noto come “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori, hail suo 31°“Numero1 con”. Questa volta l’editore di origini romane, che ha superato le 1.000 pubblicazioni di libri di imprenditori e professionisti, hail suo nuovodi 192 pagine in sole 8 ore grazie all’utilizzo della piattaforma. L’acquisita in 21 anni nel campo dell’editoria e della scrittura ha permesso adi sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale diper creare un testo profondo, coinvolgente e ricco di storie personali. Non si tratta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matilde_85 : RT @scimonelli: ... 'TI SONO ACCANTO'Scimonelli Giacomo(Lettura di Bruno Di Giovanni) - capegreco : RT @scimonelli: ... 'TI SONO ACCANTO'Scimonelli Giacomo(Lettura di Bruno Di Giovanni) - capegreco : RT @scimonelli: ... 'Ascolta... un nome risuona/quel nome trasportato dal vento nel breve tragitto che dal passato ritorna per sfiorare la… - BranislavBizjak : RT @scimonelli: ... 'Ascolta... un nome risuona/quel nome trasportato dal vento nel breve tragitto che dal passato ritorna per sfiorare la… - matilde_85 : RT @scimonelli: ... 'Ascolta... un nome risuona/quel nome trasportato dal vento nel breve tragitto che dal passato ritorna per sfiorare la… -