GF Vip, Sophie Codegoni vicina al parto: arrivano le prime voglie? (Di giovedì 6 aprile 2023) Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, è quasi al termine della sua gravidanza: a breve nascerà la sua piccola bambina Celine. L’influencer, nelle sue ultime Instagram stories, ha condiviso un video dove parla di una tradizione che però… non è nota a molti. «Chi non conosce il cammello dell’Epifania? A Milano lo mangiano tutti», ha detto Sophie. Un dubbione così forte che ha portato l’influencer a fare un sondaggio per vedere quante persone lo conoscono davvero. GF Vip, Sophie Codegoni e la strana allusione al cammello dell’epifania Non solo caramelle, torroncini o carbone nella calza della Befana. Tra le carrellate di dolci poco conosciuti per questa festività c’è il cammello dell’Epifania. A rendere nota questa tradizione sui social è proprio Sophie Codegoni ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 aprile 2023), ex tronista di Uomini e Donne, è quasi al termine della sua gravidanza: a breve nascerà la sua piccola bambina Celine. L’influencer, nelle sue ultime Instagram stories, ha condiviso un video dove parla di una tradizione che però… non è nota a molti. «Chi non conosce il cammello dell’Epifania? A Milano lo mangiano tutti», ha detto. Un dubbione così forte che ha portato l’influencer a fare un sondaggio per vedere quante persone lo conoscono davvero. GF Vip,e la strana allusione al cammello dell’epifania Non solo caramelle, torroncini o carbone nella calza della Befana. Tra le carrellate di dolci poco conosciuti per questa festività c’è il cammello dell’Epifania. A rendere nota questa tradizione sui social è proprio...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz34598254 : RT @CinziaNovelli2: ?????? Giacomo che ricorda alcuni momenti al GF vip 6 #basciagoni e in particolare con la nostra Sophie ?? - frances55092243 : RT @CinziaNovelli2: ?????? Giacomo che ricorda alcuni momenti al GF vip 6 #basciagoni e in particolare con la nostra Sophie ?? - lacittanews : C'è un po' di Tuscia nella nuova edizione di Back to School, il programma di Italia 1 in cui trenta vip devono rifa… - TizianiLucia : RT @CinziaNovelli2: ?????? Giacomo che ricorda alcuni momenti al GF vip 6 #basciagoni e in particolare con la nostra Sophie ?? - Valenti59332692 : RT @CinziaNovelli2: ?????? Giacomo che ricorda alcuni momenti al GF vip 6 #basciagoni e in particolare con la nostra Sophie ?? -