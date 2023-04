Gf Vip, rissa dietro le quinte tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: cos’è accaduto dopo la finale (Di giovedì 6 aprile 2023) Anche a reality finito, continuano i rumors sul Gf Vip. A farne da capofila è Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste dell’edizione appena terminata. Da indiscrezioni che circolano, dopo l’ultima puntata del programma, l’ex spadista, oggi modella e influencer, si sarebbe fatta notare per il tifo fatto per l’amica Nikita Pelizon , vincitrice del reality, ma anche per quanto accaduto dietro le quinte. Sembra, infatti, che ci sia stata una vera e propria rissa tra l’ex schermitrice e Micol Incorvaia, tanto da arrivare alle mani. rissa al Gf Vip, che cosa è successo Nel corso della serata le frecciatine tra le due non sono mancate e lontano dalle telecamere la situazione sarebbe degenerata. A diffondere i ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 6 aprile 2023) Anche a reality finito, continuano i rumors sul Gf Vip. A farne da capofila è, una delle protagoniste dell’edizione appena terminata. Da indiscrezioni che circolano,l’ultima puntata del programma, l’ex spadista, oggi modella e influencer, si sarebbe fatta notare per il tifo fatto per l’amica Nikita Pelizon , vincitrice del reality, ma anche per quantole. Sembra, infatti, che ci sia stata una vera e propriatra l’ex schermitrice e, tanto da arrivare alle mani.al Gf Vip, che cosa è successo Nel corso della serata le frecciatine tra le due non sono mancate e lontano dalle telecamere la situazione sarebbe degenerata. A diffondere i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MDBuzzo8 : @Dottor_Strowman Non parlo di reazioni di istituzioni e vip ma di ambiente. E non sarebbe scoppiata quella rissa - ilpensologo : 'Gf Vip, caos dopo la finale: rissa sfiorata, insulti a Oriana, aggrediti Edoardo e Guendalina Tavassi'. Magari fos… - normajaime22 : Gf Vip, rissa dietro le quinte tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: cos'è accaduto dopo l… - infoitcultura : GF Vip 7, rissa sfiorata, insulti e aggressioni nella notte - gazzettanothanx : @Omar59417381 @Anna_1897 @jopau Come dimenticare Lukaku che voleva sparare a Ibra, la rissa di Valencia, quelle con… -