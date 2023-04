GF VIP | PARLA LEONARDO PASQUINELLI | “QUESTO FORMATO HA UN POTENZIALE INFINITO”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 6 aprile 2023) Lunedì si è conclusa la settima edizione di GFVIP, la più lunga di sempre. In merito è intervenuto, CEO di Endemol Shine Italy che produce il reality show. Dopo oltre 20 anni dal primo Grande Fratello e sette versioni VIP, dimostriamo oggi, ancora una volta, una tenuta e una capacità straordinaria di fidelizzare il pubblico, mantenendo inalterato il successo diformat unico. Si è infatti conclusa ieri l’edizione più lunga di sempre, con quasi 200 giorni di durata, riuscendo a registrare ottimi ascolti per ben 45 puntate di prima serata (2.647.000 spettatori di media, con il 20,5% di share che sale al 21,5% sul target commerciale) e generando numeri eccezionali sui social (durante tutto il periodo di messa in onda: più di 90 milioni di interazioni, con mezzo miliardo di video view)”. Dichiara ...