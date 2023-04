Gf Vip 7, Nikita deride Tavassi con una fragorosa risata (VIDEO): “Aspetta che sento l’energia, mi dice…” (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Gf Vip 7 è terminato solamente da tre giorni ma come ogni edizione sui social ancora girano VIDEO vecchi e nuovi dei concorrenti che più hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, nel bene e nel male. Sui social sta girando un VIDEO dove la protagonista è Nikita (insieme ad Antonella) dove si appoggia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip 7, Giaele sbeffeggia Nikita con la complicità di Tavassi (VIDEO): sul web tante le critiche Gf Vip 7, chi vincerà? Due favoriti, occhio alle sorprese Gf Vip 7, Tavassi spoilera quello che succederà a Nikita e Davide stasera in puntata (VIDEO): sul web tante critiche Gf Vip 7, Edoardo ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Gf Vip 7 è terminato solamente da tre giorni ma come ogni edizione sui social ancora giranovecchi e nuovi dei concorrenti che più hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, nel bene e nel male. Sui social sta girando undove la protagonista è(insieme ad Antonella) dove si appoggia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip 7, Giaele sbeffeggiacon la complicità di): sul web tante le critiche Gf Vip 7, chi vincerà? Due favoriti, occhio alle sorprese Gf Vip 7,spoilera quello che succederà ae Davide stasera in puntata (): sul web tante critiche Gf Vip 7, Edoardo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - vivailtrashhh : “Nikita è la quinta finalista del Grande Fratello Vip!”? Oh no, Oh no, Oh no no no no!????? #GFvip #nikiters… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - ulianco1 : Grande Fratello Vip, Luca Onestini rompe il silenzio sulla vittoria di Nikita Pelizon e sul rapporto con Ivana Mraz… - infoitcultura : Follia al Gf Vip 7: i fan di Nikita insultano Oriana Marzoli in studio -