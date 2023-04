Gerusalemme | seconda notte di violenze nella moschea di Al-Aqsa | scontri tra fedeli e polizia israeliana – Il video

(Di giovedì 6 aprile 2023) Per laconsecutiva gli agenti di sicurezza israeliani hanno fatto irruzionedi Al-, a. Secondo Reuters, che cita il personale del Waqf, l’ente per la custodia dei beni islamici, le forze dell’ordine hanno sparato granate stordenti e proiettili di gomma contro i, i quali avrebbero risposto lanciando oggetti contro gli agenti. The Times of Israel riporta la versione della, che dichiara di essere intervenuta dopo che dozzine di giovani hanno introdotto pietre e petardi, cercando di barricarsi all’interno «con l’obiettivo di disturbare l’ordine pubblico». La Mezzaluna Rossa palestinese ha fatto sapere che sei persone sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Le forze di sicurezza hanno fatto nuovamente irruzione nel luogo di preghiera - OttobreInfo : RT @PagineEsteri: Guarda il nuovo video. La seconda incursione consecutiva è scattata in serata. La scorsa notte centinaia di palestinesi e… - PagineEsteri : Guarda il nuovo video. La seconda incursione consecutiva è scattata in serata. La scorsa notte centinaia di palesti… - lucfra71 : RT @Aeliana_Riva: Seconda notte di incursioni israeliane nella Moschea Al Aqsa di Gerusalemme, durante il Ramadan. #israele #palestina http… - Aeliana_Riva : Seconda notte di incursioni israeliane nella Moschea Al Aqsa di Gerusalemme, durante il Ramadan. #israele #palestina -

Per lanotte consecutiva gli agenti di sicurezza israeliani hanno fatto irruzione nella moschea di Al - Aqsa , a. Secondo Reuters , che cita il personale del Waqf, l'ente per la custodia ......a Varsavia incontra il presidente Duda BLITZ DELLA POLIZIA ISRAELIANA Fotogallery -, ...di voler fare un passo indietro dalla vita pubblica e di non voler seguire il tycoon nella sua......tappa conclusiva del cammino di Gesù che attraversando la Galilea l'ha portato sino a" ... Nellaparte della mattinata, i fedeli e i frati si sono recati alla basilica del Santo ...

Gerusalemme, seconda notte di violenze nella moschea di Al-Aqsa ... Open

Gli scontri sono ripresi per la seconda notte consecutiva a Gerusalemme, quando i fedeli palestinesi si sono barricati all'interno della Moschea di Al-Aqsa e la polizia israeliana ha usato la forza ...Per la seconda notte consecutiva la polizia israeliana fa irruzione nel complesso della moschea di al-Aqsa, a Gerusalemme. Scontri con i giovani fedeli musulmani, i feriti sono almeno sei Per la ...