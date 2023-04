(Di giovedì 6 aprile 2023) In una dichiarazione riportata da The Times of Israel, laha affermato che dozzine di giovani hanno portato pietre e petardi, hanno cercato di barricarsi all'interno dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : #Israele. La festa di #Pesach è alle porte. Al #Kotel, il Muro Occidentale a #Gerusalemme, gli operatori hanno iniz… - MediasetTgcom24 : Gerusalemme, nuovi scontri nella moschea di Al Aqsa tra polizia israeliana e palestinesi: almeno 6 feriti… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Nuovi scontri a Gerusalemme, 350 arresti. Le nuove violenze arrivano quasi a metà del Ramadan mentre gli ebrei si preparano a ce… - alisabottani : RT @TgLa7: Nuovi scontri a Gerusalemme, 350 arresti. Le nuove violenze arrivano quasi a metà del Ramadan mentre gli ebrei si preparano a ce… - TgLa7 : Nuovi scontri a Gerusalemme, 350 arresti. Le nuove violenze arrivano quasi a metà del Ramadan mentre gli ebrei si p… -

Leggi Anche, scontri tra polizia israeliana e palestinesi nella moschea di Al Aqsa - Ancora razzi da Gaza TI POTREBBE INTERESSAREscontri in moschea Per la seconda notte consecutiva decine di giovani palestinesi si sono scontrati con le forze di polizia israeliane nel complesso di al - Aqsa, nella Città ......dai patriarchi e dai capi delle Chiese di quella regione per la violenza in aumento e per i...divino che è in grado di sostenerci oggi proprio come ha sostenuto i primi cristiani di...

Gerusalemme, irruzione della polizia israeliana nella moschea di al ... Euronews Italiano

Nella città vecchia di Gerusalemme ieri mattina regnava una calma irreale ... Hamas fa sapere che interverrà con i suoi di razzi, come nel 2021, se la polizia violerà di nuovo la Spianata. Ieri sera ...A Gerusalemme nuovi scontri, per la seconda notte consecutiva, sono scoppiati all'interno della moschea di Al Aqsa tra la polizia israeliana e i palestinesi. Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters ...